СК Приднестровья назвал гонорар организатора несостоявшегося теракта

Следственный комитет Приднестровья назвал имя организатора несостоявшегося теракта, а также сумму его гонорара.

По данным правоохранителей, организатором теракта должен был стать Вячеслав Кисничан, а сумма его вознаграждения составила бы 2,5 тыс. долларов.

В сети уже появилось видео, в котором подозреваемый в организации теракта уроженец Тирасполя рассказывает о своих действиях.

Ранее в Приднестровье заявили, что теракт пытались организовать шесть человек, выдававших себя за беженцев.

Сообщается, что имена всех причастных к подготовке террористического акта уже установлены следователями.

В Министерстве госбезопасности Приднестровья рассказали о предотвращении покушения на лидера непризнанной республики Вадима Красносельского.