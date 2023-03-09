Секретарь СНБО Данилов: все больше украинцев поддерживают переговоры с Россией
2023-03-09 22:16
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил опасения по поводу настроений общественности.
По его словам, все больше украинцев выступают за проведение мирных переговоров с Российской Федерацией.
Данилов считает такую ситуацию опасной тенденцией и отмечает, что она распространяется даже в западной части Украины.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинская сторона не демонстрирует никакого стремления к мирным переговорам с РФ.
Он напомнил, что Владимир Зеленский свои указом запретил такие переговоры, но западные страны постоянно напоминают о необходимости диалога в будущем.
Опубликовано: Светлана Репина