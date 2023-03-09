Глава ЦРУ Бернс: в ближайшие полгода украинский конфликт достигнет критической точки
2023-03-09 22:36
Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прокомментировал ситуацию на Украине.
По его словам, следующие полгода в этом противостоянии будут критичными. Такое заявление он сделал во время слушаний в комитете Конгресса.
Бернс отметил, что строит свои прогнозы на данных американской разведки, которыми располагает ЦРУ.
По его словам, в ближайшие месяцы российским военнослужащим удастся добиться некоторых успехов, хоть и не слишком значительных.
Ранее Бернс говори о том, что перспектива будущих переговоров с Россией зависит от положения ВСУ на поле боя.
Опубликовано: Светлана Репина