В России назвали сегодняшний ракетный удар по Украине возмездием за теракт в Брянской области

Российское Минобороны назвало массированный ракетный удар по Украине 9 марта возмездием за теракт в Брянской области.

В ведомстве отметили, что по территории Украины был нанесен массированный ударсразу несколькими видами оружия.

Среди них были гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также оружие большой дальности морского, наземного и воздушного базирования.

По информации Минобороны, российским военным удалось поразить значимые объекты военной инфраструктуры Украины.

Сообщается, что в результате удара были уничтожены места базирования беспилотников. Также сорван процесс перевозки иностранных военных и зарубежной военной техники.

Ракетным ударом повреждены предприятия, на которых производятся военная техника и боеприпасы.