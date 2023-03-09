В России назвали сегодняшний ракетный удар по Украине возмездием за теракт в Брянской области
2023-03-09 22:53
Российское Минобороны назвало массированный ракетный удар по Украине 9 марта возмездием за теракт в Брянской области.
В ведомстве отметили, что по территории Украины был нанесен массированный ударсразу несколькими видами оружия.
Среди них были гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также оружие большой дальности морского, наземного и воздушного базирования.
По информации Минобороны, российским военным удалось поразить значимые объекты военной инфраструктуры Украины.
Сообщается, что в результате удара были уничтожены места базирования беспилотников. Также сорван процесс перевозки иностранных военных и зарубежной военной техники.
Ракетным ударом повреждены предприятия, на которых производятся военная техника и боеприпасы.
Опубликовано: Светлана Репина