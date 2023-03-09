Daily Express: ученые нашли самое загрязненное микробами место на кухне

Издание Daily Express рассказывает об исследовании, проведенном учеными Ратгерского университета.

Они решили выяснить, какое место на кухне больше других загрязнено микробами.

Ученые проверили степень биологического загрязнения губок для мытья посуды, крышки мусорного ведра и других предметов.

Наиболее загрязненным микробами место оказалась подставка, в которой стоят баночки со специями.

Ученые поясняют, что люди постоянно дотрагиваются до таких контейнеров, когда готовят еду, например, сырое мясо.

Это приводит к перекрестному загрязнению микробами. Загрязнение было выявлено более чем в половине случаев.