Глава МИД Китая: США требуют от КНР не поставлять оружие России, но сами вооружают Тайвань

2023-03-09 23:47

Глава МИД Китая Цинь Ган во время пресс-конференции заявил, что Соединенные Штаты применяют двойные стандарты.

Он отметил, что США требуют от Китая не поставлять оружие России, но сами в это время передают вооружения Тайваню.

Ган подчеркнул, что у китайской стороны накопилось множество вопросов к американской внешней политике.

Он напомнил, что в Вашингтоне постоянно говорят об уважении территориальной целостности и суверенитета применительно к Украине.

Однако США полностью забывают об уважении к этим понятиям, когда речь заходит о Китае и Тайване.

Дипломат призвал США уважать территориальную целостность Китая как основу двусторонних отношений.