Microsoft Corporation: половины смертей от коронавируса в США можно было избежать с помощью вакцинации

Исследователи их Microsoft Corporation создали компьютерную модель для изучения смертности от коронавируса.

Эта модель показала, что своевременное проведение вакцинации могло бы наполовину снизить количество смертей от COVID-19 в США.

По данным ученых, вакцины позволяют предотвращать тяжелую форму заболеваний в 80% случаев и предотвратить смерть более чем в 90% случаев.

Эксперимент показал, что вакцинация всех жителей Соединенных Штатов позволила бы сократить смертность от COVID-19 на 50%.

При этом исследователи отмечают, что многие американцы до сих пор не доверяют вакцинам от коронавируса.