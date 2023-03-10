Госдепартамент США похвалил Грузию за отзыв закона об иноагентах

Пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал ситуацию с законом об иноагентах в Грузии.

Он сказал, что Соединенные Штаты приветствуют отзыв этого нормативного акта, который ранее был принят грузинским парламентом.

Прайс также призвал правящую партию Грузии прекратить продвижение данного законопроекта.

Он подчеркнул, что положения закон несовместимы как с грузинскими ценностями, так и с евроатлантическими.

Ранее сообщалось, что после принятия закона об иноагентах на улицах Тбилиси начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с силовиками.