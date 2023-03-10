Журнал Sportico назвал самых богатых спортсменов в истории
На официальном сайте издания Sportico опубликован рейтинг самых богатых спортсменов в истории.
На первом месте в этом рейтинге оказался легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, которому удалось заработать 3,3 млрд долларов.
Вторая строчка досталась гольфисту Тайгеру Вудс, его состояние оценивается в 2,5 млр долларов. Далее следуют представители этого же вида спорта Арнольд Палмер и Джек Никлаус.
Пятое место занимает футболист из Португалии Криштиану Роналду с 1,58 млрд долларов, а шестое – баскетболист Леброн Джеймс с 1,53 млрд долларов.
В первую десятку вошли также аргентинский футболист Леонель Месси, американский боксер Флойд Майвезер, швейцарский теннисист Роджер Федерер и американский гольфист Фил Микельсон.
Опубликовано: Светлана Репина