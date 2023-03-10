Байден перекрестился, назвав Трампа будущим президентом США
2023-03-10 01:28
Президент США Джо Байден во время мероприятия в Филадельфии заявил, что Дональд Трамп в будущем может стать президентом.
Байден рассказывал, как во время выборов главы государства соперничал с бывшим, а возможно, и будущим президентом Трампом.
В этом место он сказал «Боде упаси» и перекрестился.
Дональд Трам сообщил о своих планах участвовать в следующих президентских выборах еще в прошлом году.
Джо Байден пока не делал официальных заявлений по этому поводу, однако ранее говорил, что хотел бы баллотироваться на следующий срок.
Опубликовано: Светлана Репина