Байден перекрестился, назвав Трампа будущим президентом США

Президент США Джо Байден во время мероприятия в Филадельфии заявил, что Дональд Трамп в будущем может стать президентом.

Байден рассказывал, как во время выборов главы государства соперничал с бывшим, а возможно, и будущим президентом Трампом.

В этом место он сказал «Боде упаси» и перекрестился.

Дональд Трам сообщил о своих планах участвовать в следующих президентских выборах еще в прошлом году.

Джо Байден пока не делал официальных заявлений по этому поводу, однако ранее говорил, что хотел бы баллотироваться на следующий срок.