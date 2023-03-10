Project Syndicate: энергетический кризис в Европе не закончится до 2024 года

Издание Project Syndicate опубликовало статью Эдоарда Кампанеллы, который предрекает Европе энергетический кризис до 2024 года.

Журналист делает такой вывод из отказа европейских стран от поставок российских энергоносителей.

Обозреватель напоминает, что зима в Европе была достаточно теплой, что позволило сократить потребление энергии.

По этой причине кризис чувствовался не слишком остро, однако ухудшение ситуации будет опасным для европейской промышленности.

Кампанелла утверждает, что российские энергоносители будут важны для Европы еще в течение некоторого времени.

Ситуация изменится только при условии активного использования альтернативных источников энергии и создания новых мощностей по регазификации.