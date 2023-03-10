Вучич: Сербия продает оружие, чтобы прокормить свой народ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна продает оружие, чтобы прокормить народ.

По его словам, Сербия предусмотрела запрет на продажу своих вооружений третьей стороне.

При этом Вучич подчеркнул, что боеприпасы всегда попадают туда, где идет война, вне зависимости от места их поставки.

Он также сказал, что Сербии необходимо жить, развивать свою экономику, а на все это нужны деньги.

Ранее российские власти запросили у Сербии официальные пояснения по поводу информации о поставках сербских боеприпасов на Украину.