Daily Express: Украина получила неожиданный удар от Польши

Издание Daily Express пишет, что власти Польши нанесли неожиданный удар президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Журналисты поясняют, что речь идет о решении руководства Польши потребовать от украинских беженцев платы за проживание.

Ранее сообщалось, что с 1 марта беженцы с Украины должны оплачивать сое размещение в польских центрах проживания.

Для украинцев, которые живут в польских семьях, такое правило действует уже давно, а нововведения затронут порядка 80 тыс. украинских беженцев.

Заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер пояснил, что такие правила должны стимулировать украинцев искать работу и проводить меньше времени в центрах коллективного проживания.