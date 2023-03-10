В Грузии протестующие требуют отставки правительства
Люди собрались в центре Тбилиси, чтобы призвать грузинское правительство уйти в отставку и потребовать назначения досрочных парламентских выборов.
С таким заявлением выступил один из протестующих на митинге. Его речь транслировало грузинское телевидение в прямом эфире.
Выступающий сказал от лица присутствующих на митинге, что люди выбирают "европейское будущее", а власти по "европейскому пути" идти не хотят.
Поэтому, добавил активист, необходимы "досрочные парламентские выборы и отставка правительства".
Вечером 9 марта жители Грузии собрались у здания парламента, они требовали освободить арестованы не прошлых митингах и назначить пленарное заседание для полной отмены закона об иноагентах.
Оба требования были выполнены. Протесты начались в Грузии с 7 марта, за это время было арестовано 133 человека, которых вчера отпустили.
Против демонстрантов применяли водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.
Опубликовано: Храмова Оксана