То, как Польша решила вопрос с беженцами, стало «тяжелым ударом» для Зеленского

Польские власти объявили свое решение: беженцы должны оплачивать половину расходов на свое проживание в стране. Об этом рассказали в Daily Express.

С 1 марта правительство Польши ввело новые правила пребывания украинских беженцев на своей территории.

Люди, которые проживают в стране более 120 дней должны оплатить половину расходов, идущих на их содержание.

Беженцам будут выплачивать не больше 40 злотых в день (примерно 700 российских рублей).

В мае беженцы будут оплачивать уже 75% стоимости проживания, им будут выдавать 60 злотых в день (примерно тысяча рублей). Эти правила начнут действовать после 180-дневного пребывания в Польше.

Польское руководство заявило, что не имеет возможности продолжать оплачивать проживание 80 тысяч украинских граждан в полном объеме.

Как сообщил министр внутренних дел Мариуш Камински, Варшаве выделили 123 млн евро из специального миграционного фонда ЕС. Однако этих средств мало, чтобы содержать всех прибывших беженцев.

Власти согласились с мнением экспертов, уверенных, что помощь беженцам не может продолжаться больше года. Такие правила, по словам заместителя министра внутренних дел страны Павла Шефернакера, "носят мотивационный характер".

На сегодняшний день, согласно статистике польского руководства, в Польше проживают 950 тысяч беженцев из Украины. Общее число украинских граждан, живущих в стране составляет 2,3 млн.