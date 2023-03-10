Президент РБ утвердил Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

Как сообщили в пресс-службе президента, 9 марта Александр Лукашенко принял Закон, вносящий изменения в вопросы уголовной ответственности.

Цель создания документа состоит в усилении мер за экстремистские и антигосударственные преступления.

Согласно новому закону, в определенных обстоятельствах от уголовной ответственности освобождаются лица, которые готовили нападение на учреждения, находящиеся под международной защитой, а также лица, которые готовились совершить диверсию.

Мера действует в случае отказа указанных лиц от своих намерений и при содействии этих граждан со следственными органами для предотвращения подобных преступлений.

Новый закон налагает уголовную ответственность за госизмену на лиц, занимающих государственные должности, которая может включать смертную казнь.

Дополнительная мера наказания будет применяться за многие преступления, направленные против государства. Речь идет о штрафе до 50 тыс. базовых величин.

Дискредитация Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций, пропаганда терроризма, нарушение требований по защите государственных секретов - любое из этих действий будет вести к уголовной ответственности.

Лица, подозреваемые в совершении измены государству, в заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже, агентурной деятельности, могут быть задержаны на срок до 10 суток, вместо прежних трех.