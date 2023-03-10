Польша выставляет противотанковые ежи на общей границе с Беларусью

Мариуш Блащак сообщил о том, что на дорогах, идущих в Беларусь, начали устанавливать противотанковую защиту.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе с Беларусью ведется установка противотанковых сооружений.

Новость рассказали в интернет-издании РИА Новости.

Ранее противотанковые ежи вместе с бетонными преградами были поставлены вдоль дорог, ведущих к Калининградской области России.

В Твиттере Блащак дал объяснения действиям польских властей, заявив, что укрепление границ является частью стратегии защиты и сдерживания.

Сейчас польские военнослужащие проводят колючую проволоку на ограждениях, установлены в направлении Калининграда.

В конце 2022 года Польша подписала контракт с целью постройки электробарьера на границе с РФ на сумму 84 млн долларов.

Летом прошлого года было построено заграждение длиной 186 км и высотой 5 м на границе с РБ. За постройку пришлось заплатить почти 400 млн долларов.

Этот забор в данный момент оснащается камерами ночного видения, датчиками движения и прочими современными технологиями.