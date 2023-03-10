Аксенов рассказал, что квартира Зеленского в Крыму будет передана малообеспеченным или многодетным гражданам

Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости заявил, что крымская квартира супругов Зеленских достанется, рано или поздно, многодетным или малообеспеченным семьям.

Из интервью главы Крыма для РИА Новости, которое проводилось онлайн в Симферополе, стало известно о судьбе недвижимости семьи Зеленских в Крыму.

Аксенов сообщил:

Это не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас - это победить их, и мы победим, это без вариантов.

По заявлению главы Крыма, объекты, которые "приносят доход врагу" сначала будут национализированы, а потом переданы нуждающимся категориям - многодетным или малообеспеченным.

Квартира была куплены супругой Зеленского Еленой в апреле 2013 года до воссоединения Крыма с Россией.

Все обязательные налоги и сборы были уплачены, недвижимость официально задекларирована Зеленским.

Квартира украинского президента находится в Ливадии в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.