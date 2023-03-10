По меньшей мере семь человек погибли в результате перестрелки в Гамбурге

По последним данным, в результате перестрелки, произошедшей в четверг вечером в Гамбурге, погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения. Виновник нападения, вероятно, находится среди погибших, сообщает dpa.

В районе Гросс-Борстель в Гамбурге в результате стрельбы семь человек погибли и по меньшей мере восемь получили ранения. Полиция сообщает, что есть многочисленные жертвы, но пока не сообщает окончательных цифр.

Представитель полиции заявил, что стрельба произошла на месте религиозного собрания Свидетелей Иеговы*. У всех погибших огнестрельные ранения".

По предварительным данным, нападавший мертв. Неизвестно, каковы были его мотивы.

"У нас нет доказательств того, что он сбежал. Все, что мы знаем, это то, что многие люди погибли и многие получили ранения, которые были доставлены в больницы", — заявил представитель полиции Хольгер Ферен.

По его словам, по прибытии на место полиция обнаружила на первом этаже здания множество людей с огнестрельными ранениями, а затем услышала звук выстрела на верхнем этаже, где обнаружили смертельно раненого человека. Не исключено, что он и был виновником стрельбы. Полицейские также подчеркивают, что сами не стреляли в его сторону.

Свидетели рассказали n-tv, что слышали 12 выстрелов. Территория вокруг здания, известная как Зал Царства Свидетелей Иеговы, перекрыта.

Мэр Гамбурга Петер Ченчер назвал преступление "шокирующим" и выразил соболезнования семьям погибших.