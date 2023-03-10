Полянский: Россия обнародует переписки по Северному потоку с Данией, Швецией и ФРГ

Россия пообещала показать всему миру переписки по вопросам взрывов на "Северном потоке".

Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Полянский анонсировал шаги Москвы в вопросе поиска виновников по взрывам на "Северном потоке".

По заявлению Полянского, российская сторона покажет всему миру на очередном заседании ООН переписку с представителями Швеции, Германии и Дании по данному вопросу.

"Россия распространит переписку с ФРГ, Данией и Швецией по "Северному потоку", - заявил Полянский.