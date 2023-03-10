Полянский: Россия обнародует переписки по Северному потоку с Данией, Швецией и ФРГ
Россия пообещала показать всему миру переписки по вопросам взрывов на "Северном потоке".
Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Полянский анонсировал шаги Москвы в вопросе поиска виновников по взрывам на "Северном потоке".
По заявлению Полянского, российская сторона покажет всему миру на очередном заседании ООН переписку с представителями Швеции, Германии и Дании по данному вопросу.
"Россия распространит переписку с ФРГ, Данией и Швецией по "Северному потоку", - заявил Полянский.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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