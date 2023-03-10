В Крыму готовятся к обороне: о возведения оборонительной линии рассказал Аксенов

Глава региона Сергей Аксенов сообщил о ходе строительства оборонительных сооружений на полуострове Крым.

Строительные работы по укреплению обороны ведутся по намеченному плану с учетом опыта военный действий. Об этом рассказал Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.

Ранее он сообщал, что фортификационные работы начаты для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Укрепление оборонительных позиций поддержал президент России.

Глава региона отметил, что не может раскрывать эту тему максимально для публичного доступа. Однако он сообщил следующее:

Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать.

Аксенов отметил, что крымчане должны быть готовы к войне, чтобы спать спокойно, потому что "береженого Бог бережет".