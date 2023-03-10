Fox News Digital: Китайский истребитель J-20 содержит решения, украденные у американского F-22 Raptor

Китайский истребитель J-20 содержит решения, украденные у американского F-22 Raptor, считают эксперты, слова которых цитируются в материале, опубликованном в четверг, 9 марта в журнале Fox News Digital.

Бывший исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Джеймс Андерсон заявил, что "благодаря постоянному хищению интеллектуальной собственности у Китая теперь есть истребитель-невидимка пятого поколения, который ликвидировал технологический разрыв между двумя армиями.

Китай начал работу над истребителем, способным составить конкуренцию американским машинам, еще в 2008 году. J-20 совершил свой первый полет три года спустя и поступил на вооружение в 2017 году.

Андерсон добавил, что Пекин потратил много лет на сбор всей возможной информации, которая затем использовалась для проектирования и создания J-20.

"Благодаря постоянному хищению интеллектуальной собственности у Китая сегодня есть истребитель-невидимка пятого поколения, который устраняет технологический разрыв между двумя армиями, который когда-то казался непреодолимым. Если секреты военных технологий не будут лучше защищены, Китай может стать серьезным вызовом для США", — отметил Андерсон.=