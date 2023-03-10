Адвокат Карабанов считает, что рэпером Птахой может заинтересоваться военная прокуратура

Это касается, в частности, таких моментов, как форма ВС РФ, местонахождения артиста в момент снятия скандального ролика и участвующих в этом людей.

Розыгрыш рэпера Давида Нуриева, который выступает под псевдонином Птаха, где тот инсценирует обстрел в Донбассе и дальнейшее исчезновение, мог привлечь внимание Главной военной прокуратуры. А также - стать основанием для проверки.

Как сообщает Рамблер, об этом в интервью ТАСС заявил адвокат Александр Карабанов. По мнению юриста, поведение музыканта может стать основанием для проверки "военной прокуратурой на предмет установления обстоятельств".

Это касается, в частности, таких моментов, как форма ВС РФ, местонахождения артиста в момент снятия ролика и участвующих в этом людей.

А также того, могли ли они своими действиями помешать ВС РФ выполнять поставленные перед ними задачи, — отметил Карабанов.

Адвокат назвал поведение певца «аморальным», потому что он «играет на чувствах» своем поклонников. При этом отметил, что в самом розыгрыше состава преступления нет.