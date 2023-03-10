Семь человек были убиты в результате стрельбы в религиозном центре в Гамбурге
В Гамбурге проходит масштабная полицейская операция. Неизвестные напали на церковь и застрелили нескольких человек. Место происшествия закрыто, виновные разыскиваются, сообщает Bild.
В четверг вечером в церкви Свидетелей Иеговы* в районе Гросс-Борстель в Гамбурге произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек и еще минимум восемь получили ранения.
Все погибшие были убиты выстрелами. По сообщениям местных СМИ, преступник или преступники могли скрыться с места происшествия и находятся в розыске, однако подтвержденной информации об их побеге нет.
Есть признаки того, что преступник может находиться в здании, возможно, среди мертвых.
На месте работают большие отряды полиции и спасателей, дороги в этом районе оцеплены. Причины стрельбы пока не известны.
* Признана в России экстремистской
Опубликовано: Николай Скира