Ахеджакова простилась со сценой навсегда, написав прощальное письмо театру Современник, где играла 50 лет

Лия Ахеджакова написала прощальное письмо сцене театра "Современник", где играла на протяжении полувека.

Лия Ахеджакова адресовала последнее послание сцене театра "Современник", на которую выходила 50 лет.

Именитой артистке нет больше места в учреждении культуры, так как ее сняли со всех постановок здесь.

Артистка поблагодарила сцену, которая дарила ей возможность говорить о любви людям, которых она очень ценит и уважает.

Ахеджакова призвала сцену держаться, ведь она необходима актерам, пожелав ей долгих лет жизни.