Лолита рассказала, как ее преследовал маньяк

Этот случай с певицей произошел десять лет назад. Она обратилась в полицию, где ей помогли разрешить эту проблему.

Лолита Милявская призналась, что несколько лет назад столкнулась с преследованием маньяка, сообщает Prozvezd.info.

Люди, которые преследуют других, обычно психически не здоровы. Нельзя их провоцировать и нужно сразу обращаться в органы. Со мной такой случай произошел десять лет назад. Написала заявление в полицию, и мне оказали помощь, — вспоминает артистка.

Милявская заявила, что она против публикации личных данных известных людей в сети, потому что неадекватные поклонники этим могут воспользоваться.

Исполнительница утверждает: все знаменитости рано или поздно сталкиваются с преследованиями. Звездам из-за этого приходилось менять номера телефонов и обращаться в правоохранительные органы.