Лолита рассказала, как ее преследовал маньяк
Этот случай с певицей произошел десять лет назад. Она обратилась в полицию, где ей помогли разрешить эту проблему.
Лолита Милявская призналась, что несколько лет назад столкнулась с преследованием маньяка, сообщает Prozvezd.info.
Люди, которые преследуют других, обычно психически не здоровы. Нельзя их провоцировать и нужно сразу обращаться в органы.
Со мной такой случай произошел десять лет назад. Написала заявление в полицию, и мне оказали помощь, — вспоминает артистка.
Милявская заявила, что она против публикации личных данных известных людей в сети, потому что неадекватные поклонники этим могут воспользоваться.
Исполнительница утверждает: все знаменитости рано или поздно сталкиваются с преследованиями. Звездам из-за этого приходилось менять номера телефонов и обращаться в правоохранительные органы.
Опубликовано: Светлана Гарусева