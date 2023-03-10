Майли Сайрус "Цветы" продлевают правление британских чартов

По данным Official Charts Company, это по-прежнему самая популярная песня на рынке, где она собрала еще 5,2 миллиона просмотров.

Flowers” продержалась целых два месяца и стала самой продолжительной сольной исполнительницей № 1 в Великобритании со времен песни Адель “Easy On Me”, которая продержалась на вершине восемь недель подряд в 2021 и 2022 годах.

Абсолютным лидером среди сольных исполнительниц является Tones And I, бывшая музыкантша из Австралии, чья “Dance Monkey” правила в течение 11 недель в 2019 году.

Пока “Flowers” добиваются очередного титула, PinkPantheress приходится довольствоваться очередным 2-м местом с песней “Boy's a liar” (Warner Records).