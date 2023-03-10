Парламент Грузии на фоне протестов отменил закон об иноагентах

2023-03-10 11:10

В Грузии парламент страны отменил закон об иностранных агентах из-за протестов.

Парламент Грузии проголосовал против введения законопроекта обо иностранных агентах. Причиной тому стали массовые протесты.

"Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах, вызвавшего массовые протесты", - сообщают "Известия".

Напомним, что несколько дней назад в Грузии начались многотысячные протесты, в ходе которых пострадали десятки сотрудников полиции и простых граждан.