Парламент Грузии на фоне протестов отменил закон об иноагентах

Лотерейный билет пролежал в ящике стола мужчины почти год — затем жена услышала о невостребованном выигрыше

Джон Батлер купил несколько лотерейных билетов в преддверии массового розыгрыша 17 марта 2022 года и забыл про них. Благодаря жене он выиграл 100 тысяч долларов.

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