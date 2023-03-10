Парламент Грузии на фоне протестов отменил закон об иноагентах
2023-03-10 11:10
В Грузии парламент страны отменил закон об иностранных агентах из-за протестов.
Парламент Грузии проголосовал против введения законопроекта обо иностранных агентах. Причиной тому стали массовые протесты.
"Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах, вызвавшего массовые протесты", - сообщают "Известия".
Напомним, что несколько дней назад в Грузии начались многотысячные протесты, в ходе которых пострадали десятки сотрудников полиции и простых граждан.
Опубликовано: Николай Скира