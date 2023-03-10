Кактус, который может прожить 150 лет, срубили для турнира по гольфу

LIV Golf tour и место проведения мероприятия попали под огонь критики после того, как в Интернете появилось видео, на котором ландшафтные дизайнеры срубают два кактуса в Аризоне.

В Интернете появилось видео, на котором ландшафтные дизайнеры срубают два кактуса в Аризоне, чтобы освободить место для гостиничных палаток предстоящего турнира, сообщают новостные агентства.

По данным Службы национальных парков, кактусы сагуаро могут достигать 50 футов в высоту и иметь продолжительность жизни от 150 до 175 лет.

Согласно информации Службы национальных парков, растение защищено Законом о защите местных растений.

Любой, кто хочет убрать растение, должен получить разрешение, предоставленное землевладельцем, и разрешение должно быть получено в Департаменте сельского хозяйства Аризоны.

Хизер Флауэрс, помощник директора департамента стратегических инициатив и политики:

Новостной канал AZDA не выявил записей о разрешении или уведомлении гольф-клуба Gallery о намерении срубить два сагуаро, и в настоящее время мы проводим расследование, связанное с этим действием.

Джереми Дуда, генеральный менеджер клуба, которому может грозить штраф в размере 5000 долларов, сказал: все думали, что кактусы будут перемещены.

Это то, что нам сказали, и в итоге они срубили их без нашего разрешения.

В итоге Дуда сообщил, что клуб планирует возместить потерю и заменить сагуаро после окончания турнира.