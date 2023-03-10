Скончался звезда телесериала «Баретта» Роберт Блейк, карьера которого оборвалась из-за убийства жены

Американскому актеру с трудной судьбой было 89 лет, у него диагностировали проблемы с сердцем.

Американский актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких.

Роберт отдал Голливуду более шести десятков лет. Он сыграл в таких фильмах, как «Хладнокровное убийство» с Джоном Форсайтом, «Сокровище Сьерра-Мадре» с Хамфри Богартом, «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и других.

Зрители его помнят также как детектива Тони Баретта под прикрытием из Нью-Йорка в сериале «Баретта».

Карьера Блейка покатилась вниз в начале 2000-х, когда артиста обвинили в убийстве его 44-летней жены Бонни Ли Бакли. Весной 2001-го они вдвоем ужинали в ресторане, после чего Бакли села в свое авто, и ей выстрелили в голову.

Блейк утверждал, что провел жену до машины, но вернулся в ресторан забрать пистолет, который случайно там оставил. По его версии, он обнаружил жену раненой в машине, когда вернулся.

Артиста арестовали, в тюрьме он провел 11 месяцев и потратил миллионы на адвокатов. В 2005 года актера оправдали, но обязали выплатить 15 миллионов родственником погибшей, после чего он объявил себя банкротом.

В мемуарах «Жизнь негодяя» Роберт опроверг свою причастность к убийству жены.