Лотерейный билет пролежал в ящике стола мужчины почти год — затем жена услышала о невостребованном выигрыше
Джон Батлер купил несколько лотерейных билетов в преддверии массового розыгрыша 17 марта 2022 года и забыл про них. Благодаря жене он выиграл 100 тысяч долларов.
Житель Западного Роксбери сунул билеты в ящик стола, прежде чем отправиться во Флориду на каникулы.
И именно там билеты оставались почти год — пока жена Батлера не услышала о невостребованном призе в новостях.
Услышав о призе от своей жены, Батлер обыскал свой дом в поисках забытого билета.
Именно тогда он сделал захватывающее открытие: один из его билетов был невостребованным победителем.
Батлер получил свой денежный приз в размере 100 000 долларов за 11 дней до истечения срока его действия.
Выигрышные номера, которые Батлер выбрал на основе дат рождения, были 03-10-11-18-22.
Теперь Батлер планирует направить свой приз на благоустройство дома.
Выигрышный билет был получен от Star Market в Дедхеме, который заработал бонус в размере 1000 долларов за продажу выигрышного билета.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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