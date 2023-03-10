Лотерейный билет пролежал в ящике стола мужчины почти год — затем жена услышала о невостребованном выигрыше

Джон Батлер купил несколько лотерейных билетов в преддверии массового розыгрыша 17 марта 2022 года и забыл про них. Благодаря жене он выиграл 100 тысяч долларов.

Житель Западного Роксбери сунул билеты в ящик стола, прежде чем отправиться во Флориду на каникулы.

И именно там билеты оставались почти год — пока жена Батлера не услышала о невостребованном призе в новостях.

Услышав о призе от своей жены, Батлер обыскал свой дом в поисках забытого билета.

Именно тогда он сделал захватывающее открытие: один из его билетов был невостребованным победителем.

Батлер получил свой денежный приз в размере 100 000 долларов за 11 дней до истечения срока его действия.

Выигрышные номера, которые Батлер выбрал на основе дат рождения, были 03-10-11-18-22.

Теперь Батлер планирует направить свой приз на благоустройство дома.

Выигрышный билет был получен от Star Market в Дедхеме, который заработал бонус в размере 1000 долларов за продажу выигрышного билета.