Джеймс Ганн встает на защиту своего злодея из «Стражей Галактики 3», которого играет Чуквуди Ивуджи.

Джеймс Ганн критикует “расистского" пользователя социальных сетей, расстроенного кастингом злодеев в "Стражах Галактики, том 3": "Я выбрал лучшего актера, точка”.

В понедельник новый соруководитель DC Studios опубликовал фотографию Ивуджи в образе персонажа на съемочной площадке своего предстоящего фильма Marvel и подписал ее:

Не могу дождаться, когда вы все познакомитесь с этим парнем.

Пользователь Instagram оставил длинный комментарий к фотографии Ганна, заявив:

Черт возьми ... еще один белый парень, которого они превратили в черного. Почему они не могли просто оставить его белым или я не знаю ... выбрать другое меньшинство? Как насчет азиата или gasp! Латиноамериканец? (сколько латиноамериканцев и азиатов в MCU? Вроде всего 5 ??) Или сделайте из него индейца или что-то в этом роде ...

В следующий раз главным персонажем (героем / злодеем) будет транс, или гомосексуалист... Грустно и жалко. Они выбирают на основе расы, а не на основе актерского мастерства...

Ганн выстрелил в ответ, написав:

Я выбрал лучшего актера, и точка, и лучшего человека для роли. Мне на...ть, какой национальности @chukwudi_iwuji, так что прекратите свои расистские предположения о ТОМ, ПОЧЕМУ его выбрали. (И, кстати, он играет парня, у которого почти всегда фиолетовый цвет.).

Ранее Ганн работал с Ивуджи в "Миротворце", сериале HBO Max.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 знаменует собой последнюю часть франшизы и последний проект Ганна в Marvel, поскольку он теперь возглавляет DC Studios вместе с Питером Сафраном.

Фильм выходит в кинотеатрах 5 мая, в нем снимаются Крис Пратт, Зои Салданья, Дэйв Баутиста, Карен Гиллан, Пом Клементьев, Шон Ганн, Брэдли Купер, Вин Дизель и Уилл Поултер.