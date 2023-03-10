Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что грузинские власти сами инициировали правила, которые аналогичны американским законам.

По словам Пескова, в Кремле с озабоченностью наблюдают за провокациями в Грузии.

Как подчеркнул кремлевский спикер, чья-то рука старательно пытается добавить в грузинскую политику антироссийские элементы, поэтому Москва внимательно, с озабоченностью наблюдает за провокациями.

При этом, отметил Песков, закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме, и власти Грузии сами стали инициаторами нововведений, аналогичных американским правилам.