Global Times: США обвинили проукраинских диверсантов в подрыве «Северных потоков», чтобы избежать войны с Россией

Такое заявление американский историк и политолог Аарон Гуд, ведущий подкаста American Exception, сделал в ходе своего интервью изданию Global Times.

По словам специалиста, США использовали Украину, распространяя теорию о проукраинской группе, подорвавшей «Северные потоки».

Как заявил Гуд, хотя он не считает эту новую версию убедительной, она может оказаться полезной дезинформацией, которая предотвратит перерастание нынешнего конфликта в ядерное столкновение.

Какой бы абсурдной, полагает эксперт, ни была история о том, что это сделали украинцы, возможно, это является частью того, как Соединенные Штаты Америки отстраняются от Украины.

Аарон Гут считает, что публикация американского журналиста Сеймура Херша угрожала разрушить альянс Соединенных Штатов Америки с Германией, который был главной опорой гегемонии США после окончания Второй мировой войны.

Эксперт заявил, что он не верит в способность проукраинской диверсионной группы подорвать «Северные потоки», поскольку она в принципе не могла иметь технических возможностей для самостоятельной организации такой сложной диверсии — особенно с учетом того, что трубопроводы Nord Stream являются очень прочными и находятся под водой.

Также специалист процитировал слова американского президента Байдена: «Если Россия вторгнется на Украину, «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим ему конец, и я обещаю, мы сможем это сделать».