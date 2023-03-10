Подоляк: армия Украины готовит контрнаступление через два месяца

Михаил Подоляк раскрыл сроки вероятного начала украинского контрнаступления на позиции ВС России.

Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Генштаб Украины не спешит с началом новой контрнаступательной операции на позиции армии России и ждёт новых поставок западной техники и боеприпасов. По данным Подоляка, подразделениям ВСУ требуется 2 месяца на реорганизацию, после чего контрнаступление начнётся.

Накануне представитель власти Запорожской области Владимир Рогов уведомил общественность о том, что на границах региона сконцентрирована 40-тысячная группировка украинских войск.