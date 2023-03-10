Лукашенко: беспредел с ценами в Беларуси недопустим

Александр Лукашенко призвал белорусских чиновников контролировать рост цен в стране.

10 марта Александр Лукашенко провёл совещание с представителями Совета министров Республики Беларусь, где публично заявил, что отечественные политики не должны допускать беспредела с ростом цен в стране.

По словам Лукашенко, руководители предприятий в государстве должны осознавать, что в случае неконтролируемого подъёма цен на товары правительство будет вынуждено принять самые жёсткие меры.