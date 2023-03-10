Совмин Беларуси запретил продажу пива в пластике больше 1,5 л с 2025 года

С 2025 году в Беларуси не будут продавать пиво и слабоалкогольные напитки в пластиковых бутылках объёмом более 1,5 литра.

Пресс-служба белорусского Совмина уведомляет, что уже в 2025 году на территории страны не будет продаваться пиво и алкогольные напитки крепостью выше 7% в пластиковых бутылках объёмом более полутора литров.

В постановлении Совета министров отмечается, что предприниматели и торговые точки, которые не успели распродать пиво и слабоалкогольные напитки объёмом свыше 2 литров в пластике до 1 января 2025 году могут продавать данный товар до истечения его сроков годности.