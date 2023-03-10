Bloomberg: Ниинистё заявил о готовности к переговорам с Путиным

Финский президент Саули Ниинистё утверждает, что готов встретиться с российским коллегой для переговоров.

Журналисты американского информагентства Bloomberg TV утверждают, что президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил о своей готовности лично встретиться с Владимиром Путиным для переговоров в случае, если подобная инициатива может принести какие-либо положительные результаты.

При этом Ниинистё публично признал, что в настоящий момент у него отсутствуют темы для их личного обсуждения с Путиным в формате тет-а-тет.