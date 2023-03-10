Земфира представила новую композицию о том, как любить родину, впервые после признания ее иноагентом

Певица Земфира выпустила новый трек, что сделала в первый раз после того, как ее окрестили иноагентом.

Земфира представила новую композицию "PODNHA" в первый раз после того, как ее признали иностранным агентом в РФ.

Клип с песней на Ютуб-канале Земфиры появился 10 марта, за несколько часов набравший больше 26 000 просмотров.

Слова трека очень агрессивные с использованием нецензурной брани. Под видео есть отзывы в поддержку Украины.

Земфира была признана иноагентом ровно месяц назад, 10 февраля.