Земфира представила новую композицию о том, как любить родину, впервые после признания ее иноагентом
2023-03-10 14:39
Певица Земфира выпустила новый трек, что сделала в первый раз после того, как ее окрестили иноагентом.
Земфира представила новую композицию "PODNHA" в первый раз после того, как ее признали иностранным агентом в РФ.
Клип с песней на Ютуб-канале Земфиры появился 10 марта, за несколько часов набравший больше 26 000 просмотров.
Слова трека очень агрессивные с использованием нецензурной брани. Под видео есть отзывы в поддержку Украины.
Земфира была признана иноагентом ровно месяц назад, 10 февраля.
Опубликовано: Наталья Гончарова