Доктор Габриэль Лайон: крепкие мышцы обеспечат долгую жизнь

Исследования показали: как у мужчин, так и у женщин, сила и мышечная масса неуклонно увеличиваются с рождения примерно до 30-35 лет.

Как жить дольше и при этом сохранять здоровье? Ученые назвали четыре опорные точки организма: скелетные мышцы, здоровье сердечно-сосудистой системы, сбалансированное питание и акцент на потребление белка.

Американский врач Габриэль Лайон работает над тем, чтобы сместить фокус с лечения на профилактику болезней. Она широко известна высказываниями вроде "мы не слишком толстые, просто недостаточно мускулистые”.

Она подчеркнула: именно мышцы влияют на способность жить дольше и предотвращать болезни.

Чем больше мышечная масса, тем выше устойчивость к болезням, - объяснила доктор Лайон. Но для достижения этих эффектов необходимо ее поддерживать.

Исследования показали: как у мужчин, так и у женщин, сила и мышечная масса неуклонно увеличиваются с рождения примерно до 30-35 лет. После этого мышечная сила и работоспособность снижается: сначала медленно и линейно, затем быстрее.

Силовые тренировки способны сдержать этот спад и помочь удержать "скелетные мышцы”, - заявила доктор Лайон. Тренировки также поддерживают подвижность, ясность ума, гормональный баланс и улучшают настроение.

По словам Лайона, пришло время сменить парадигму мышления на ”мышечно-ориентированную". Но, чтобы нарастить здоровую мышечную ткань, нужен белок.