Издание Postimees рассказало о ликвидации наёмника из Эстонии на Артемовском участке фронта.

10 марта журналисты газеты Postimees уведомили, что прибывший в зону спецоперации из Эстонии Иво Юрак, воевавший на стороне ВСУ против России, был уничтожен при боях за контроль над Артемовском. Известно, что ранее Юрак был офицером в эстонских Вооружённых силах, позднее уйдя в запас.

Также в Postimees отметили, что Юрак был убит российскими военными во время артиллерийского обстрела по позициям ВСУ на территории Артемовска.