SHOT: депутаты Госдумы хотят лишить Земфиру всего имущества в России

Депутаты российской Госдумы направили запрос о лишении певицы Земфиры всей собственности в РФ.

Журналисты информагентства SHOT со ссылкой на инсайдера утверждают, что российские депутаты попросили Генпрокуратуру РФ лишить певицу Земфиру (признана иноагентом по решению Минюста) всего имущества на территории России. Известно, что в стране у Земфиры остались недвижимость, а также автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

По данным СМИ, ранее Земфира покинула Россию и публично раскритиковала спецоперацию в Украине, неоднократно появлявшись на сцене с украинским флагом в руках.