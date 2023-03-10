14 правил коронации, которым должен следовать король Чарльз — и 5 основных правил, которые он нарушает

Король Чарльз стал монархом Англии после того, как его мать, королева Елизавета II, скончалась 8 сентября 2022 года. Официальная коронация состоится в мае.

Британские члены королевской семьи в значительной степени одержимы протоколом, и коронация короля Чарльза не станет исключением.

От него ожидают соблюдения тонны правил, некоторые из которых вытекают из сборника правил под названием Liber Regalis, который был написан в 1308 году.

Конечно, за эти годы несколько традиций были изменены и дополнены, и ожидается, что коронация короля Чарльза будет намного более современной, чем коронация королевы Елизаветы в 1953 году.

Тем не менее, королевский протокол будет иметь значение.

Правила королевской коронации

Король Чарльз должен пройти по проходу Вестминстерского аббатства, как он сделал бы на королевской свадьбе.

Он должен принести коронационную клятву, которая является единственной частью церемонии, действительно требуемой законом.

Согласно веб-сайту Палаты общин, "формулировка этой клятвы постоянно менялась, чтобы отразить изменения в территориальном составе Великобритании и более широкого Содружества".

Король должен сидеть в кресле короля Эдуарда, которое было изготовлено в 1300 году и использовалось каждым монархом с 1600—х годов.

Возможно, он будет носить мех горностая, хотя это может быть отменено.

Он должен быть помазан "коронационной ложкой", которая является частью драгоценностей короны.

Если говорить о помазании, Чарльз будет носить простое белое платье во время этой части церемонии — если он следует традиции — и будет покрыт балдахином.

Чарльз, скорее всего, будет носить "шапку обслуживания", пока его не коронуют, которая в основном представляет собой модную шляпу из ткани.

Он должен держать державу и скипетр.

Также Чарльз должен появиться на балконе Букингемского дворца после коронации, где к нему присоединится остальная королевская семья.

Традиционно принцессы (вспомните принцессу Кейт, принцессу Шарлотту, принцессу Евгению и принцессу Беатрис) носят фиолетовые бархатные мантии с отделкой из горностая поверх платьев.

Принцессы и принцы обычно носят специальную "корону" во время церемонии. У принца Уильяма больший выбор, потому что он наследник.

Что касается гостей, мужчины должны быть в форме или утренней одежде, в то время как женщин в 1953 году просили носить вечерние или дневные платья с вуалью.

Шляпы не разрешены (но диадемы позволительны).

Чарльз должен носить корону Святого Эдуарда, официальную корону монарха.

Итак, какие "правила" нарушит Чарльз?

Он не будет носить устаревшие шелковые чулки и бриджи, а вместо этого наденет военную форму.

Герцогам больше не нужно становиться на колени и клясться в верности. Тем не менее, The Sun сообщает, что принц Уильям может сделать это в качестве символического жеста.

Согласно Daily Mail, пэрам может быть разрешено носить костюмы для отдыха вместо церемониальных мантий.

Чарльзу не подарят кучу золотых слитков.

Традиционные бархатные стулья не будут использоваться для гостей.

И на этом пока все!