Мексиканский картель принес извинения за похищение и убийство американцев

Извинения представители бандформирования оставили на лобовом стекле пикапа, рядом полиция нашла пятерых связанных виновных, которых сдал властям картель.

Мексиканский наркокартель, утверждающий, что именно его члены стоят за дерзким похищением четырех американцев, выдал пятерых своих членов. А также - оставил записку с извинениями, сообщают мексиканские СМИ и Associated Press.

На фото, которые разошлись в соцсетях, - пятеро мужчин на тротуаре со связанными руками рядом с пикапом. На лобовом стекле авто от руки написано письмо с извинениями.

На американских путешественников напали в штате Тамаулипасе. Двое из них были убиты, еще один ранен в результате стрельбы. Власти заявили, что члены картеля, вероятно, приняли их за контрабандистов наркотиков и похитили.

В письме фракция Scorpions картеля Персидского залива принесла извинения жителям Матамороса, родным убитой шальной пулей мексиканки, а также четырем американцам и их семьям.

Мы решили выдать тех, кто был непосредственно вовлечен и ответственен за события. Тех, кто всегда действовал в соответствии со своими собственными решениями и отсутствием дисциплины, - говорится в письме.

Официальные лица Тамаулипаса публично не подтвердили задержание новых подозреваемых. Но ранее генеральная прокуратура заявила, что захватила машину скорой помощи и медицинскую клинику в Матаморосе, которые использовались для оказания первой помощи раненым американцам.

Власти обнаружили американцев на окраине города: Зинделл Браун и Шайд Вудард погибли во время нападения, Эрик Уильямс выжил с ранением в ногу, а Латавия Макги физически не пострадала.

Двое выживших вернулись в США, им оказана медпомощь. Останки Вударда и Брауна переданы властям США после проведения вскрытия.