Костомаров уже в состоянии разговаривать с родственниками
2023-03-10 17:13
Роману Костомарову, к счастью, становится лучше. Он уже может общаться с дорогими ему людьми.
Появилась информация о том, что фигуристу Роману Костомарову становиться лучше с каждым днем.
Известно, что знаменитость уже может общаться с близкими ему людьми.
Конечно, Роман остается в больнице под неусыпным контролем лучших врачей.
Наблюдаются некоторые проблемы с кистью левой руки, но об оперативном решении вопроса, речь пока не ведется.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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