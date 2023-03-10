Костомаров уже в состоянии разговаривать с родственниками

Роману Костомарову, к счастью, становится лучше. Он уже может общаться с дорогими ему людьми.

Появилась информация о том, что фигуристу Роману Костомарову становиться лучше с каждым днем.

Известно, что знаменитость уже может общаться с близкими ему людьми.

Конечно, Роман остается в больнице под неусыпным контролем лучших врачей.

Наблюдаются некоторые проблемы с кистью левой руки, но об оперативном решении вопроса, речь пока не ведется.