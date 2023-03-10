Актриса Ольга Катаева скончалась в возрасте 68 лет после продолжительной болезни
Актрисы Ольги Катаевой больше нет. Артистка ушла в мир иной после продолжительной болезни на 69 году жизни.
Актриса Ольга Катаева умерла в 68 лет, о чем в соцсетях сообщили родные артистки.
Близкие люди покойной рассказали, что причиной кончины знаменитости стал тяжелый недуг, с которым она сражалась долгое время, но победить не смогла.
Зрители знают актрису по роли сержанта Киры Крыловой в фильме "Тревожное воскресенье", который снял режиссер Рудольф Фунтов.
С 1995 года звезда экрана жила в Израиле, играя в таких театрах, как "Ноев Ковчег", "Цилиндр", "Паргод" и "Тарантас".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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