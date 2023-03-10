Актриса Ольга Катаева скончалась в возрасте 68 лет после продолжительной болезни

Актрисы Ольги Катаевой больше нет. Артистка ушла в мир иной после продолжительной болезни на 69 году жизни.

Актриса Ольга Катаева умерла в 68 лет, о чем в соцсетях сообщили родные артистки.

Близкие люди покойной рассказали, что причиной кончины знаменитости стал тяжелый недуг, с которым она сражалась долгое время, но победить не смогла.

Зрители знают актрису по роли сержанта Киры Крыловой в фильме "Тревожное воскресенье", который снял режиссер Рудольф Фунтов.

С 1995 года звезда экрана жила в Израиле, играя в таких театрах, как "Ноев Ковчег", "Цилиндр", "Паргод" и "Тарантас".