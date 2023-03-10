Леди Гага не выступит на церемонии вручения Оскара из-за конфликта в расписании сиквела Джокера

Леди Гага не будет исполнять свою номинированную песню "Держи меня за руку" в воскресенье на Оскаре.

36-летняя певица "Stupid Love" была приглашена на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар", но была вынуждена отклонить предложение из-за конфликтов в расписании сиквела "Джокера" "Folie à Deux", заявил в среду продюсер "Оскара" Гленн Вайс на пресс-конференции творческой команды "Оскара".

"У нас прекрасные отношения с Леди Гагой и ее окружением, [но] она сейчас в процессе съемок фильма, и здесь мы отдаем дань уважения киноиндустрии и тому, что нужно для создания фильма", - сказал Вайс.

"После кучи метаний туда-сюда не было ощущения, что она сможет добиться того уровня исполнения, к которому мы привыкли с ней, к которому она привыкла и все такое".

Вайс продолжил: "Таким образом, она не собирается выступать на шоу, однако, с нашей точки зрения, это все о том, что кто-то снимает фильм, и мы полностью понимаем, что это то, что является приоритетом в этом бизнесе, особенно когда мы чтим фильмы ".

Кроме Гаги, чья песня была номинирована на премию Top Gun: Maverick, все номинанты этого года на лучшую оригинальную песню были подтверждены для выступления на церемонии.