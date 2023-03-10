Подоляк: Украина может начать контрнаступление в течение двух месяцев

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что украинские войска начнут контрнаступление в течение двух месяцев.

«Мы измотаем россиян, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности», — сказал советник Андрея Ермака.

Подоляк пояснил, что подразделения Вооружённых сил Украины планируют «измотать» солдат армии России в городе Артёмовск в ДНР.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артёмовск уже в ближайшие дни может перейти под контроль войск России.