Подоляк: Украина может начать контрнаступление в течение двух месяцев
2023-03-10 18:40
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что украинские войска начнут контрнаступление в течение двух месяцев.
«Мы измотаем россиян, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности», — сказал советник Андрея Ермака.
Подоляк пояснил, что подразделения Вооружённых сил Украины планируют «измотать» солдат армии России в городе Артёмовск в ДНР.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артёмовск уже в ближайшие дни может перейти под контроль войск России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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