Немецкая железная дорога прекратила бесплатные перевозки гумпомощи в Украину

DB Cargo, дочерняя компания немецкой железной дороги Deutsche Bahn, занимающаяся перевозкой грузов и логистикой, больше не предлагает бесплатные перевозки помощи в Украину с 1 января 2023 года, сообщает Spiegel.

После начала конфликта DB Cargo «обещала бесплатно доставлять гуманитарную помощь в Украину с хэштегом WeStandWithUcraine на локомотивах.

Spiegel пишет, что "эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась".

"С 1 января 2023 года DB Cargo, по-видимому, больше не предлагает бесплатные перевозки в Украину", - сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.

Причиной отказа в помощи является спор между DB Cargo и Министерством транспорта во главе с Фолькером Виссингом по поводу финансирования перевозок. Железнодорожная компания несколько раз обращалась за поддержкой, потому что как акционерное общество она может делать пожертвования только в ограниченном объеме.

С начала конфликта DB Cargo перевезла в Украину 1300 контейнерных грузов, продукты питания, средства гигиены, оборудование для очистки воды, генераторы, инвалидные коляски. Донорами выступили в основном компании из Германии. Транспортные расходы в размере почти 5 млн евро взяла на себя железная дорога..