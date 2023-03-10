FOCUS.Online: в немецком Карлсруэ неизвестный захватил заложников в аптеке

FOCUS.Online сообщает о захвате заложников в городе Карлсруэ, расположенном на юге Германии.

По предварительной информации, неизвестный захватил заложников в одной из аптек города.

Сообщается, что сейчас местная полиции проводит масштабную операцию, центральная часть Карлсруэ оцеплена.

Сведения о захвате заложников поступили в полицию около 18:45 по московскому времени, сейчас операция по освобождению заложников еще продолжается.

СМИ региона пишут, что полицейские оцепили близлежащие улицы. Количество заложников неизвестно.

По некоторым данным, заложников захватил мужчина, которого принудительно выселили из квартиры. По мнению полиции, один из заложников убит.